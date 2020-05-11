«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки впервые станет отцом

11.05.2020, 8:30, Разное

Джанлука Вакки любит встречаться с девушками, путешествовать по всему миру и заниматься бизнесом. Теперь же «танцующий миллионер» признался, что скоро станет отцом.

Джанлука Вакки на своей странице в Instagram вместе со своей возлюбленной Шерон Фонсека опубликовал видеоролик, где рассказали подписчикам радостную новость. Они сообщили, что ожидают появления на свет своего первенца и очень радуются такому событию. Потом танцор обнял возлюбленную и заплакал. Такое же видеообращение разместила на своей странице и Шэрон Фонсека. Подписчики стали ее поздравлять с будущим пополнением, желая здоровья и счастья.

Раньше Джанлука Вакки считал, что не был готов к появлению наследников, хотя ему в жизни встречались разные женщины. Он имел длительные отношения с ведущими, знаменитостями и моделями. В 2016 году бизнесмена увидели с Джорджией Габриэле, дизайнером модного бренда, он даже считал ее супругой, но через некоторое время пара рассталась.

Шэрон Фонсека появилась в Instagram «танцующего миллионера» в 2017 году. Он показывал подписчикам общие снимки, смешные видео, сообщал о планах на будущее. Даже сейчас в СМИ появляются публикации, где хотят разоблачить образ миллионера. Эксперты считают, что бизнесмен имеет много долгов, а его посты в социальной сети просто обман поклонников. Но Джанлука Вакки не показывает свою реакцию на вымыслы и продолжает снимать смешные танцы и разные ролики.