Сгибающийся смартфон Apple iPhone 12 Flip впервые показан в неофициальном видеоролике

11.05.2020, 8:30, Разное

Недавно YouTube-канал #iOS разместил на своем ресурсе видеоролик, в котором демонстрируются нюансы концептуального дизайна нового смартфона, имеющего название Apple iPhone 12 Flip. Сообщается, что опубликованное видео является неофициальным, дающим понятие о том, какой визуальный вид будет иметь планируемый к презентации гаджет Apple iPhone.

Данные недавнего отчета показали, что мировая реализация раскладного девайса Samsung Galaxy Z Flip за месяц существенно подросла – от 147 тысяч единиц в феврале до 230 тысяч в марте. Отмечается, что такой рост популярности является весьма неплохим для устройства, оцененного в сумму всего 1380 долларов США. Это показывает, что подобные формы являются привлекательными для покупателей, а следовательно – в перспективе у Apple будут все основания обратить на него внимание. Впрочем, до реального выхода в свет складного iPhone может пройти не один год, поэтому пока можно лишь проявить фантазию на тему его возможного визуального вида.

К слову, последние годы показали миру уже несколько патентов, показывающих все большую приверженность Apple к работе над складными гаджетами. Источники полагают, что форм-фактор сгибающегося смартфона бренда будет больше подобен Samsung Galaxy Fold, чем Motorola Razr. Сообщается, что презентация линейки iPhone 12 назначена на сентябрь текущего года, и в ходе неё будут представлены три или четыре модели моноблочных смартфонов.