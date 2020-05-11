Ученые приступили к новым исследованиям в крымской пещере «Таврида»

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11.05.2020, 8:30, Новости дня

Ученые Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского (КФУ) возобновили исследования в пещере «Таврида», а также приступили к обустройству территории под научно-рекреационный центр, сообщил старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии университета Геннадий Самохин.

«Пробурен новый вход глубиной 8 м, его диаметр 65 см, осуществили первый спуск для определения точки бурения в месте исторического входа в пещеру, который обвалился в древности. Эту точку определили с помощью электромагнитного излучателя», – цитирует ТАСС Самохина.

Он отметил, что ученые приступили к начальному этапу обустройства пещеры, начались проектные работы под землей.

Также ученый рассказал, что пробуренный вход ведет в самый дальнюю и самую низкую часть пещеры, над ним уже построили небольшой домик, этот вход будет использовать для спуска ученых в пещеру.

По словам Самохина, до 25 июня будет подготовлена проектно-сметная документация по обустройству подземной и наземной части научно-рекреационного комплекса. Работы планируется завершить в течение двух-трех месяцев. За это время планируется обустроит вход и выход из пещеры, проложить бетонные дорожки, а также провести освещение, пожарную и охранную сигнализации.

Пещеру «Таврида» обнаружили летом прошлого года, в ней нашли останки мамонта, строительные работы были приостановлены. В ходе исследования пещеры учеными были обнаружены неизвестные микроорганизмы. Всего в крымской пещере «Таврида» ученым удалось найти более 20 видов древних млекопитающих и шесть видов птиц.



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