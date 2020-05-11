Планируется выпуск нового смартфона серии Honor 30

11.05.2020, 8:30, Разное

На рынке ожидается возможное появление нового смартфона из линейки Honor 30. Как сейчас предполагается, девайс выйдет в начале или середине лета.

В апреле нынешнего года знаменитый китайский бренд Honor презентовал новые флагманские девайсы Honor 30, 30 Pro и 30 Pro+, а в конце первого весеннего месяца подразделение компании Huawei анонсировало выход еще одного мобильного аппарата – 30S, который обладает однокристальным процессором Kirin 820 5G. Согласно свежим данным, бренд рассматривает возможность выпуска другого телефона той же серии.

Проверенный китайский инсайдер, ранее раскрывший существование нового девайса, не смог уточнить его наименование. Не исключается, что китайский производитель сконструирует Honor 30 Lite, а его официальная презентация пройдет в июне или июле. Вышедшие в прошедшем году смартфоны 20 и 20 Pro сменились 30-й линейкой. В сентябре бренд показал публике Honor 20S, в апреле ушедшего года общественность увидела новую модификацию – 20 Lite. Информаторы уверены, что сейчас самое лучшее время для выхода преемника этой модели. На территории Китая ее могут продавать под названием Honor 30 Youth Edition. Спустя несколько дней бренд из КНР намерен представить новые смартфоны Honor X10 и X10 Pro.

Прежде в интернете появились сведения о значимой особенности смартфона X10. Сообщается, что разработчики могут оснастить этот девайс «графеновой» системой охлаждения.