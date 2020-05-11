«Не держите ничего в тайне»

11.05.2020, 8:25, Разное

Что каждый должен знать о психологическом насилии.

ОБ АВТОРАХ

Moscow FemFest — ежегодный фестиваль о феминизме, свободе выбора и достоинстве человека. Сейчас мы тоже оказались в карантине, решили работать онлайн и запустили «Школу безопасности и благополучия» — серию вебинаров для поддержки женщин, испытывающих трудности в условиях карантина и самоизоляции. Здесь вы можете ознакомиться с расписанием вебинаров, подтвердить участие, а также посмотреть уже прошедшие вебинары в записи.

Что такое психологическое насилие?

Специалисты, которые занимаются проблемой, указывают на то, что психологическое насилие как правовая категория практически не раскрыто в российских законах, за исключением статьи в Семейном кодексе, которая регулирует вопросы воспитания детей.

— Это жестокое, грубое, пренебрежительное, унижающее человеческое достоинство обращение и оскорбления, — рассказала адвокат и преподаватель семейного права в Юридической академии имени Кутафина Виктория Дергунова. Впрочем, эта формулировка универсальная и подходит, чтобы описать психологическое насилие и в отношениях между взрослыми людьми.

Психологическое насилие редко существует само по себе — чаще всего оно идет в совокупности с одним или несколькими видами насилия: экономическим, сексуальным или физическим.

Существует распространенное мнение о том, что психологическое насилие — это инструмент женщины в отношениях. Психолог Зара Арутюнян утверждает, что это миф.

— Статистику психического и психологического насилия у нас вообще никто не ведет. Все наши рассуждения всегда очень умозрительные в отсутствие цифр. Но социально, социологически и политически у мужчин гораздо больше ресурсов для того, чтобы применять насилие, — это весьма хорошо объясняет [ситуацию] в отсутствие цифр, — говорит Зара. Психолог приводит распространённый аргумент в дискуссиях о насилии: «Жена пилила-пилила, вот он ее и ударил».

— «Пилила» — это когда ты просишь человека что-то сделать, а он тебя игнорирует. Тот самый неглект (игнорирование, молчание. — Прим. ред.). Ты говоришь: «Почини кран!» А он его не чинит. День говоришь, два говоришь, три говоришь, пять лет говоришь — не чинит.

Если я попросила своего нормального мужа починить кран и он мне его завтра починил, ниоткуда не вырастет эта бензопила «Дружба», про которую так любят говорить патриархальные парни, — рассуждает Арутюнян.

Как понять, что твой партнер — психологический насильник?

Как мы отметили выше, уровень психологического насилия в РФ не отражен в статистике и даже строгого определения этого понятия пока не существует. Однако эксперты «Школы безопасности и благополучия» и коллектив Moscow FemFest подготовили список маркеров психологического насилия.

Вас контролируют и заставляют делать (или не делать) что-то против вашей воли. Цель психологического абьюзера — лишить человека воли и подчинить его удовлетворению собственных потребностей. Для этого он контролирует свою жертву и принуждает ее совершать либо не совершать определенные действия. Например, запрещает пользоваться компьютером, выходить на работу, ездить на машине. Контролирует ее контакты, мониторит соцсети. Лишает доступа к юридической, психологической и даже медицинской помощи.

Вас пытаются изолировать. Манипулятор часто запрещает своей жертве общаться с друзьями, с близкими родственниками и другими людьми, которые могут обращать внимание жертвы на то, что в отношениях что-то не так.

Вас не поддерживают. Партнер отказывает в поддержке, не исполняет обещания. При этом пытается сделать так, чтобы вы считали, что сами в этом виноваты

Вы боитесь партнера. Ваши отношения не доверительные. Вы боитесь ему сказать, что хотите встретиться с подругой, боитесь курить при нем. Вы очень осторожны и пытаетесь не вызвать его гнев.

Вы постоянно чувствуете грусть и упадок сил (даже если со стороны ваши отношения кажутся идеальными). Если психологическое насилие продолжается уже долгое время, гражданка может ощущать перманентную грусть, упадок сил, желание плакать. Иногда даже сам абьюзер приводит свою супругу или подругу к психологу. Женщина при этом формулирует проблему так: «Муж зарабатывает и не пьет, а мне грустно, я все время хочу плакать, все из рук валится». Это может быть признаком того, что в отношениях все не так радужно.

Вам нужно все время согласовывать свои действия с мужем/партнером. Вы чувствуете себя абсолютно недееспособной, и даже вопросы о том, какое платье выбрать или как покрасить волосы, согласовываете с мужем.

Вы постоянно чувствуете себя виноватой. Часто жертва абьюзера перманентно ощущает вину (даже если объективно не сделала ничего ужасного) и постоянно борется за внимание человека, за его добрые слова в свой адрес.

Партнер пытается перевоспитать вас и гордится этим. Есть люди, которые выбирают человека, а потом начинают «строгать» его, как папа Карло — полено. Если выстрогать не получилось — бросают партнера с поломанной психикой и идут искать другого. Здоровые отношения — это про принятие друг друга и взаимное уважение, а не про перевоспитание.

Вас, возможно, и любят, но совершенно не уважают. Любовь абьюзера похожа на любовь человека к своему питомцу. Так же, как некоторые тратят деньги на еду и наряды для собачек, агрессор может тратить деньги на одежду и украшения для своей жертвы (и постоянно манифестировать это). Но его совершенно не интересует, нужен вам этот наряд или нет. Он не уважает ваше мнение.

Вас просят уйти с работы и поскорее родить ребенка. Слишком быстрое развитие отношений также может (хоть и не всегда) служить маркером абьюзива. Часто манипулятор находит девушку, которая в данный момент в более выигрышном положении (в плане карьеры и зарплаты), чем он сам, и пытается ее привязать. Если для девушки очень остро стоит вопрос деторождения, она быстро беременеет. Но оказавшись в декрете — то есть в очень уязвимом положении, гражданка может столкнуться с психологическим насилием. Партнер начинает говорить ей о том, что она распустилась, не следит за собой, запустила дом, с ней стало скучно, она транжирит деньги (даже если все эти деньги были заработаны ею до рождения ребенка).

Как выйти из ситуации психологического насилия?

Бывают ситуации, когда может помочь семейный психолог. По словам Зары Арутюнян, есть небольшое количество пар, в которых жертва просто не умеет выстраивать границы и привыкла во всем соглашаться с партнером, даже если ей это неприятно. В данном случае необходимо начать выстраивать границы заново и не бояться говорить, что тебе что-то не нравится. Такие люди могут пойти к семейному психологу и попытаться разобраться, как так получилось и почему. И у них есть шанс отстроить отношения заново.

Попадаются и мужчины, для которых определенное поведение — не злой умысел. Они делают так потому, что их дед так делал, отец так делал, друзья так делают. Здесь также стоит попробовать объясниться.

Если же партнер не хочет слушать вас и не готов работать над отношениями, эксперты советуют выходить из подобных отношений.

Вот советы, которые дают Виктория Дергунова и Зара Арутюнян:

Решение о разводе должно быть неэмоциональным. Начинайте думать о том, как найти работу и копите деньги.

Обратитесь к адвокату. Если такой возможности нет — найдите человека, который будет вести переговоры за вас. Вам нужен парламентер, в глазах которого абьюзеру захочется быть хорошим (обычно они боятся быть плохими в глазах общественности).

Избегайте очного общения, ведите переписку, чтобы избежать манипулирования и переворачивания.

Не подписывайте никакие документы с элементами контроля. Например: «Я буду тебе платить большие алименты, если ты будешь со мной согласовывать расходы». Вопрос согласования — это та ниточка, за которую перманентно будут дергать.

Не поддавайтесь на шантаж.

Не держите ничего в тайне: зло на свету становится очень видно.

Елена Долженко,

специально для «Новой»