 

Диетолог назвал главное условие для укрепления иммунитета в период пандемии

11.05.2020, 8:09, Разное

Диетолог Вера Шарошкина назвала главное условие для укрепления иммунитета в период пандемии коронавируса. Для эффективного противостояния заболеванию необходимо полноценно высыпаться.
Именно сон, по утверждению эксперта, является хорошим и естественным способом укрепить защитные функции организма. Речь идёт о полноценном отдыхе не меньше шести часов. При этом Шарошкина отметила, что некоторым людям даже этого времени будет недостаточно и количество сна необходимо увеличить минимум до восьми часов. В этом случае в организме будет вырабатываться мелатонин, пишет интернет-издание NewInform.

Помимо советов по укреплению иммунной системы человека, диетолог дала рекомендации по сохранению своего здоровья. Для этого необходимо правильно и сбалансировано питаться во время самоизоляции, исключая мучные продукты и конфеты. Также не следует соблюдать режимы голодания и диет, требующих снижения количества принимаемой пищи. При этом важно нормировать порции, чтобы исключить переедание.



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