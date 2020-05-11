 

Виктория Боня призывает жечь книги доктора Курпатова из-за оскорбительного диагноза

11.05.2020, 8:09, Разное

Виктория Боня просит уничтожать литературу доктора Андрея Курпатова из-за того, что он поставил ей оскорбительный диагноз. Известный доктор предполагает, что ведущая болеет клинической идиотией.
На своей странице в Instagram в режиме Stories Виктория Боня раскритиковала доктора Андрея Курпатова, заявлявшего, что у нее «клиническая идиотия». Она назвала его «недо-доктором» и считает, что диплом об образовании он купил, а потому устанавливает людям ложные заключения. Бывшая участница «Дом-2» обещает опубликовать ролик, в котором расскажет о вышеназванной болезни, как она проходит и какие состояния можно увидеть у пациентов. Ведущая думает, что доктор боится личного разговора, но смелости ее оскорблять у него достаточно.

Виктория Боня просит поклонников уничтожать литературу Андрея Курпатова, ведь она полагает, что подобным специалистам доверять нельзя. Ведущая заявляет, что для доктора главнее продать литературу и себя пропиарить, а диагноз, установленный ей, больше относится к нему самому.



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