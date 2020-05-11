Актер Юрий Стоянов рассказал о своей пенсии в 60 000 рублей

11.05.2020, 8:09, Разное

Пенсия известного российского актера Юрия Стоянова составляет 60 000 рублей в месяц. Такими доходами похвастался сам артист.

Как сообщается, благодаря званию «Народный артист» известный отечественный юморист, знакомый телезрителям по проекту «Городок», получает по 60 тысяч рублей в месяц. Ровно на 30 000 рублей меньше составляет пособие по старости для населения столичного региона России. Несмотря на самоизоляцию и карантин, Юрий Стоянов не сидит на месте, а усиленно трудится. Он утверждает, что самое главное для артиста – это всегда быть востребованным.

Несколько недель назад актер начал демонстрировать собственным подписчикам новый мини-сериал, где снимается сам – «Стоянов в изоляции». В данном кинопроекте звезда «Городка» рассказывает, как он проводит время с родными и близкими на карантине. В настоящее время он находится с супругой и дочерью на загородной даче. Девочка в нынешнем году заканчивает школу и сейчас усиленно подготавливается к сдаче экзаменов. По словам знаменитости, он принял решение снимать сериал, когда попал на чердак своего дома, где сумел обнаружить сумку с париками, использовавшимися им во время создания «Городка». Процесс съемок мини-проекта проходит на приусадебном участке, в бане и в самом доме, пишет «Телепрограмма».

Ранее Юрий Стоянов обнародовал пост в личной странице в социальной сети Instagram, записав песню в честь 75-летнего юбилея победы СССР над армией Третьего Рейха.