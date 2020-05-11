Эксперты выяснили, почему мужчины чаще женщин заражаются коронавирусом

11.05.2020, 7:53, Разное

Мужчины чаще женщин заражаются коронавирусом в связи с более значительным объемом в крови ангиотензин-фермента 2 (АПФ2»), из-за взаимодействия с которым в клетку попадает патоген. К такому выводу пришли исследователи из Нидерландов.

Группа научных сотрудников Университетского медицинского центра Гронингема измерила уровень концентрации АПФ2 в образцах крови у 3500 пациентов, которые страдали сердечной недостаточностью. Итог работы показал, что объем данного вещества у мужчин был больше, нежели у женщин. Стоит отметить, что опыт проводился еще до пандемии и он не включал в себя страдающих Covid-19, но иные исследования продемонстрировали, что АПФ2 имеет связь с проникновением коронавируса в организм.

Отмечается, что АПФ2 присутствует как в легких, так и почках, тканях и сердце, заметный уровень заметен и в тестикулах. По мнению ученых, регуляция указанного фермента в тестикулах объясняется существенной концентрацией АПФ2 у представителей сильного пола, поэтому они более уязвимы к новой пневмонии. Эксперимент продемонстрировал также то, что принимающие лекарства, нацеленные на регулирующую объем крови и кровяное давление гормональную систему, пациенты не имели большого объема АПФ2 в организме.

Ученые заявили, что при ознакомлении с их работой гипертоники не должны отказываться от потребления соответственных препаратов. При этом их исследование пока не дает убедительных доказательств работы лекарств, блокирующих упомянутую выше гормональную систему у страдающих коронавирусом, потому как в опыте эксперты задействовали не зараженных пациентов.