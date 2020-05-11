 

В РФ прошли испытания новой гиперзвуковой ракеты с борта бомбардировщика

11.05.2020, 7:53, Разное

Недавно в Российской Федерации прошли успешные испытания гиперзвуковой боевой ракеты, которая была запущена с борта самолета дальней авиации Ту-22М3. По словам экспертов, боеприпас является существенно инновационным.
Об этом отечественному изданию рассказал один из источников в оборонно-промышленном комплексе страны. Согласно его информации, упомянутая ракета планируется к вхождению в номенклатуру вооружения модернизированного боевого самолета Ту-22М3М. Собеседник также сообщил, что работа над новым боеприпасом была начата еще несколько лет назад, а полный комплекс испытаний ракеты будет завершен одновременно с окончанием работы по модернизации бомбардировщика Ту-22М3М.

Кроме того, военспец добавил, что новая ракета не очередная представительница линейки ракет Х-32, а является чем-то “совершенно другим”, однако озвучивать технические характеристики не стал. Стоит отметить, что ни Министерство обороны РФ, ни пресс-служба ПАО “Туполев” пока не дали никаких официальных комментариев по поводу результатов испытания ракеты. Об этом пишет интернет-издание ТАСС.



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