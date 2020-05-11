Власти Уханя отреагировали на новые случаи коронавируса в городе

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11.05.2020, 7:53, Новости дня

Власти китайского города Ухань сохранят жесткие меры эпидемиологического контроля для недопущения второй волны коронавируса, сообщил местный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

«На текущий момент в городе продолжают предприниматься жесткие меры для борьбы с вирусом, <…> мы решительно не допустим повторной волны эпидемии», – приводит ТАСС заявление ведомства.

По данным комитета, за последние сутки в Ухане было зарегистрировано пять новых случаев инфицирования коронавирусом, они относятся к категории бессимптомных. 

«Мы продолжим предпринимать тщательно продуманные меры контроля для обеспечения нормальной ситуации», – сказано в сообщении.

По последним данным, число больных в Ухане составляет шесть человек, всего в провинции Хубэй под наблюдением врачей находятся 615 бессимптомных носителей коронавируса.

Ранее в Ухане подтвердили новый случай коронавируса после длительного отсутствия новых пациентов. 

Напомним, в ВОЗ заявили об отсутствии доказательств старта распространения COVID с рынка в Ухане.



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