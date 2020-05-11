Пушков ответил на слова Киева о водрузивших Знамя Победы над Рейхстагом украинцах

11.05.2020, 7:48, Новости дня

Глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление МИД Украины о том, что одним из первых бойцов Красной Армии, кто водрузил Знамя Победы над Рейхстагом, был этнический украинец.

МИД Украины заявил, что СССР якобы «исказил факты» и сознательно предал забвению имена украинских красноармейцев, которые водрузили Знамя Победы над Рейхстагом. Киев заявил, что одним из первых знамя установил украинец Степан Орешко, передает РИА «Новости».

Пушков ответил на это, что в «мозгах украинской «элиты» возникла «невероятная мешанина бандеровщины, русофобии, заискивания перед Западом, комплекса неполноценности и болезненного желания быть первыми – пусть даже в водружении ненавистного Красного Знамени над Рейхстагом».

Как пояснял научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков над Рейхстагом водрузили около 40 штурмовых флагов. Поскольку никто не знал, кто из красноармейцев первыми захватят Рейхстаг, флаги выдали представителям частей, который осуществлял штурм.

Разведчики из 136-й армейской пушечной артиллерийской бригады первыми подняли Красное знамя на скульптурной группе «Богиня победы».

Через несколько часов сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария, которых сопровождал лейтенант Алексей Берест, установили знамя на скульптуре конного рыцаря – кайзера Вильгельма. Соответствующие фото, сделанные с самолета, облетели всю мировую прессу, поэтому именно оно стало Знаменем Победы.