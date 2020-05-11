Сутки на Донбассе. 15 обстрелов боевиков, ранены четверо украинских военных

11.05.2020, 7:42, Новости дня

За минувшие сутки боевики на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, трое – боевые травмы. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” боевики открывали огонь в районе Авдеевки и Старогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” – неподалеку от Орехово и Новотошковского.

“Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили вражеским подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свою деятельность”, – отметили в штабе.

По данным разведки, 10 мая украинские военнослужащие ранили пятерых российских оккупантов.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

Случаев коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, говорится в сообщении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.