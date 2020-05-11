Коронавирусом во всем мире заразилось 4,1 млн человек

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11.05.2020, 7:42, Новости дня

По состоянию на утро 11 мая во всем мире коронавирусом заразилось 4 102 849 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 282 719 человек, выздоровело 1 411 619 человек.

В США, которые остаются лидером по масштабам распространения заболевания, число инфицированных достигло 1 329 799, умерло 79 528, излечилось 216 169 человек.

В Испании заболели 224 350, умер 26 621, выздоровели 136 166 человек.

Великобритания вышла на третье место по заболеваемости – там 220 449 человек заболели, 31 930 умерли. 

В Италии заразилось 219 070 человек, умерло 30 560.

Далее следуют Россия (209 688 инфицированных и 1915 умерших) и Франция (177 094 инфицированных и 26 383 умерших).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине на утро 10 мая инфицировано 15 232 человека, умер 391 человек, вылечилось 3060.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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