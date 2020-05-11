11 мая в Европе начинается новый этап снятия карантина

11.05.2020, 7:35, Новости дня

В Европе сегодня начинается новый этап снятия карантина. Но не везде он будет одинаковым. Свет в конце тоннеля, как уверяют эксперты, появился, но он может быстро погаснуть из-за несоблюдения требований коронавирусной безопасности. Почему большие города останутся в группе риска? Какие территории выиграли с помощью изоляции быстрее всего? Какой теперь будет новая европейская реальность?

Послабления — не значит "возвращение к нормальной жизни". Теперь, прежде чем открыться, надо провести полную дезинфекцию. Так сейчас выглядят многие европейские салоны красоты. У парикмахеров и косметологов на лице даже не маски, а защитные экраны.

"Лицо индустрии красоты изменится. Клиенты уже не будут приходить сюда отдыхать потому, что это им нужно. Это необходимость, а не удовольствие. Они придут, но будут стремиться сделать все за очень короткий промежуток времени", — прогнозирует косметолог Аурели Боллини.

Стричься в салоне многие теперь боятся. Страх остается и в общественном транспорте. Ведь эпидемия никуда не ушла, а замедлилась. Самое опасное — это новый инфекционный взрыв числа пациентов в больницах. Чтобы он не произошел, во Франции заготовили 100 миллионов масок. Во многих городах меняют схему движения. В приоритете теперь — пешеходы и велосипеды.

"Мы проводим распродажу, потому что людям нужны велосипеды. Они боятся возвращаться в общественный транспорт из-за вируса. Мы восстановили и отремонтировали очень много велосипедов, которые нашли в центрах переработки отходов", — рассказывает велосипедный механик Хамид Рамдани.

В соседней Испании все тоже боятся второй волны. Этап №1 по выходу из карантина запускают не везде. В крупных городах — Барселоне и Мадриде — все еще останется фаза ноль. Толпы бегунов, попытки позагорать на пляже сделали свое дело.

"Каждый из нас должен продолжать принимать индивидуальные меры и действовать ответственно, потому что мы уже давно просим каждого жителя, чтобы не заражали уязвимые группы, и чтобы они не подвергались ненужному риску", — подчеркивает представитель министерства здравоохранения страны.

Риск новой взрывной волны коронавируса COVID-19 в крупных городах сохраняется. А они — самые густонаселпнные. Поэтому никаких новых послаблений в ближайшую неделю для них не будет. Территориальный признак теперь станет главным. Если территории улучшают свою статистику, то могут приступать к следующей фазе намного раньше предыдущей. Но пока такие прогнозы слишком оптимистичны.

Островные территории и промышленные зоны подошли к изоляции ответственнее, потому выходят из нее одними из первых. На Канарских и Балеарских островах открывают рестораны и даже отели. Правда, непонятно, для кого. Все те же жители больших городов — на карантине. Границы закрыты — зарубежных туристов нет. В Барселоне, Мадриде и Малаге выходить из дома можно по-прежнему только в строго определенные часы.

Страны находятся рядом, но не везде план выхода из карантина одинаковый. В Португалии родственникам погибших от коронавируса наконец разрешили посещать кладбища. Но не более двух человек от семьи, соблюдая дистанцию не в два, а четыре метра. Особое внимание приковано к городу Фатима. Здесь, по преданию, было знаменитое явление девы Марии. Как раз в эти дни каждый год сюда приезжали сотни тысяч человек. В 2020 году армия и полиция уже заверили — не пустят никого. Иначе хорошие показатели Португалии, где смертность и количество заболевших ниже, чем в Испании в несколько раз, будут испорчены.

"Мы призываем не приезжать сюда, так как все закрыты по решению церкви. Бесполезно. Автостоянки закрыты, попытка добраться до церкви будет пресекаться", — отмечает офицер полиции Виктор Родригес.

А вот Чехия, напротив, готовится открыться. Ведь новых случаев в сутки — всего лишь около 100. Потому здесь с сегодняшнего дня запускают торговые объекты и даже открывают сухопутные границы с соседями, а еще разрешают въезд для тех, у кого есть вид на жительство. Впрочем, такие позитивные показатели явно не везде. Поэтому снятие карантина и дальше в разных странах будет происходить поэтапно.