В Москве с 12 мая будет снята часть ограничений

11.05.2020, 7:35, Новости дня

В Москве завтра, 12 мая, снимут часть ограничений. Власти столицы разрешили вернуться к работе строительным фирмам и промышленным предприятиям.

В департаменте транспорта сообщили, что в связи с этим откроют почти полсотни вестибюлей метро, ранее закрытых из-за коронавируса COVID-19. Речь идет о станциях, где пассажиропоток превышает полторы тысячи человек в сутки. При этом пассажиров обязали носить защитные маски и перчатки. Для проезда в общественном транспорте Москвы и области нужно оформить цифровой пропуск, напоминает телеканал "Россия 24".