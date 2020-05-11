Потеряли бдительность: житель Сеула посетил 5 клубов и пабов и заразил 40 человек

11.05.2020, 7:35, Новости дня

Смягчение карантинных мер может привести к новым вспышкам коронавируса COVID-19. В этом убедились власти Республики Корея. Еще совсем недавно в этой стране отмечали явный прогресс в борьбе с эпидемией. Но сегодня оптимизма поубавилось.

Резкий скачок вновь выявленных случаев заражения произошел в Южной Корее после того, как власти приступили к смягчению режима соблюдения социальной дистанции. Уже полмесяца ежедневный прирост заболевших в стране – менее 10, и в друг сразу — 34. Отлаженная за время эпидемии система отслеживания цепочки заражений быстро привела специалистов к новому очагу распространения инфекции.

Это квартал Итхэвон – самый популярный увеселительный район Сеула. В ночь на 2 мая 29-летний житель столичного пригорода побывал там в пяти клубах и пабах. На тот момент он еще не знал, что болен. Число тех, кто заразился именно от него, уже превысило 40 человек. Столичная мэрия отреагировала сразу. Она распорядилась "немедленно ввести запрет на массовые скопления во всех увеселительных заведениях, включая ночные клубы, клубные и хостес-бары. С этого момента они должны приостановить деятельность". В мэрии предупредили — нарушения будут строго наказываться.

Свыше 7 тысяч человек посетили в ту ночь эти пять заведений. Власти призывают всех добровольно явиться в пункты тестирования на COVID-19 и самоизолироваться на 14 дней. Главное, чего сейчас боятся все в Южной Корее – что страну может захлестнуть вторая волна эпидемии.

"Очаг заражения, который недавно был выявлен в увеселительных заведениях, подтвердил опасения, что даже на этапе стабилизации, подобные ситуации могут возникать где угодно и когда угодно, когда речь идет о замкнутом многолюдном пространстве, — предупреждает Мун Чжэ Ин, президент Южной Кореи. — Еще ничего не закончено. Необходимо сохранять повышенную осторожность до самого конца, мы не должны ослаблять защиту от распространения эпидемии".

В пятницу на стадионе южнокорейского города Чончжу прошел первый после начала пандемии футбольный матч. Став в феврале вторым после Китая очагом взрывного распространения коронавирусной инфекции, Южная Корея сумела быстро наладить эффективную систему массового тестирования и выявления потенциальных носителей. Десятки тысяч человек были отправлены на карантин, его соблюдение контролируется через мобильные приложения и спутниковую систему GPS. В середине апреля ситуация стабилизировалась настолько, что это позволило провести парламентские выборы с рекордной явкой. К началу мая из 10 тысяч зараженных излечились почти 90 процентов.

В том, что все посетители злополучных ночных баров на Итхэвоне будут найдены и протестированы, сомнений практически нет. Людей, которых власти смогли изолировать при первой волне эпидемии, было в десятки раз больше. Гораздо серьезнее другое: до сих пор не ясно, от кого заразился тот самый 29-летний кореец. А без ответа на этот вопрос нет никаких гарантий, что в ближайшее время Южная Корея не столкнется с новой вспышкой заболевания.