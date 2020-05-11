Ученые рассказали о возможности проникновения коронавируса через глаза

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11.05.2020, 7:30, Разное

Американские исследователи провели новое исследование на предмет возможного проникновения коронавируса в организм человека. Выяснилось, что инфекция способна попасть в клетки через слизистую оболочку глаз.
В ходе исследования ученые, представляющие Университет Джона Хопкинса (США), подвергли изучению глаза пациентов, умерших не от коронавируса, и обнаружили в них наличие белка АПФ2 (ангиотензинпревращающий фермент 2). По словам медиков, данный компонент может служить в качестве рецептора и точки входа в клетку целого ряда вирусов, в том числе – SARS-CoV-2. Примечательно, что данные рецепторы находятся также в дыхательных путях и других человеческих органах. Эксперты информируют, что АПФ2 был обнаружен в структуре органов зрения: в конъюктиве, выстилающей внутреннюю поверхность век, в роговице, прозрачном наружном слое глаза, и в лимбе – границе между глазным белком и роговицей. Кроме того, в глазах также была найдена протеаза TMPRSS2 – второй белок, способствующий попаданию коронавируса в клетку.

По словам экспертов, данное открытие означает, что, в случае проникновения капель жидкости, распространяющейся от зараженного человек при кашле или чихании, на поверхность глаза, коронавирус может начать проникновение в организм человека в этом органе. К слову, данный факт дал ученым понимание того, почему в ряде прецедентов COVID-19 у больных начинал проявляться конъюктивит – воспаление слизистой оболочки глаза. “Это подчеркивает важность мер безопасности, включая маски для лица, и мер предосторожности при контакте с глазами, для предотвращения распространения заболевания COVID-19”, – резюмировала результаты открытия Лингли Чжоу, одна из авторов исследования.



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