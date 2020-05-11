Климкин: Не важно, на чьей стороне воевали украинцы

11.05.2020, 7:30, Новости дня

Экс-глава украинского МИДа Павел Климкин утверждает, что РФ не имеет права праздновать День Победы. При этом он заявил, что не важно, на чьей стороне воевали украинцы.

Климкин заявил, что не следует «на любых условиях отдавать РФ победу над нацизмом, поскольку она пытается взять ее в заложники и забрать» у Украины. По его мнению, «Россия вообще не имеет морального права праздновать этот праздник, потому что главный принцип» erhfbycrjq и европейской «памяти – это «Никогда снова».

Россия же, по версии Климкина, якобы использует День Победы «для того чтобы мобилизовать и раскручивать на новые войны» и «вообще строить абсолютную новую модель», передает «ИноСМИ» со ссылкой на Еспресо.TV.

Экс-глава МИД Украины призвал сограждан быть бдительными, чтобы не поддаваться на «российские попытки разъединять» украинцев.

Климкин утверждает, что «есть просто все украинцы, которые погибли в войнах, и не важно, на стороне которых империй они боролись». По его словам, «просто такова была история».

«И в нашей истории было много сложных моментов – они реально отдали свои жизни за Украину», – сообщил Климкин, добавив, что «здесь нужно поставить точку и очень последовательно, если хотите, вести эту историческую войну, а это также война с Россией».

Экс-глава МИД Украины заявил, что «эту войну нужно выиграть».