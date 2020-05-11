Флагманы Meizu 17 и 17 Pro официально поступили в продажу

11.05.2020, 7:30, Разное

Флагманский смартфон Meizu 17 и более производительная версия 17 Pro официально поступили в продажу на территории Китая. Стоимость телефона в базовой комплектации составляет 523 доллара или 38 тыс. рублей.

Meizu 17 является самым передовым телефоном компании и оснащён 6,6-дюймовым экраном от Samsung. Главным его отличием является частота обновления 90 Гц, что повышает уровень комфорта во время вывода необходимой информации. Также экран занимает более 92% площади, а фронтальная камера спрятана в небольшом вырезе на самом дисплее. На тыльной стороне расположилась основная камера с четырьмя модулями. Отличия у стандартной и продвинутой версии только в широкоугольном объективе, который в базовой комплектации имеет матрицу 8 Мп и обзор до 118 градусов, а в версии Pro 32 Мп и 129 градусов. Также отличаются и сами задние крышки, ведь у более дешёвой модели она выполнена из стекла, а у более дорогой — из керамики.

В Meizu 17 и 17 Pro используется одинаковый процессор Snapdragon 865. Он, вместе с модулем 5G, позволяет беспрепятственно работать в сетях нового поколения. Оба оснащены аккумуляторной батареей объёмом 4500 мАч с технологией быстрой зарядки. За 523 доллара покупатель получит устройство с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб собственной памяти. Объём накопителя можно увеличить до 256 Гб, доплатив в этом случае 42 доллара. В случае с Meizu 17 Pro за те же 8 Гб оперативной и 128 Гб собственной памяти придётся заплатить 607 долларов. Имеется и версия с 256 Гб флеш-памяти и 12 Гб ОЗУ, но её ценник составляет 664 доллара.