Юлия Барановская показала лицо в бинтах

11.05.2020, 7:09, Разное

Юлию Барановскую увидели в бинтах в социальной сети Instagram. Подписчики теряются в догадках о произошедшем с ведущей, они считают, что она перенесла пластическую операцию или ее поразила болезнь.

На своей странице в Instagram Юлия Барановская опубликовала видео в режиме Stories, как она с детьми занялась приготовлением суши. Ведущей доставили все нужные инструменты и продукты, чтобы приготовить блюдо правильно.

Но внимание подписчиков привлек не сам процесс готовки блюда японской кухни, а момент, где Юлию Барановскую видно с бинтами на голове. В кадре можно заметить, что подбородок и часть лица закрыты бинтом, который закрепили повязкой-бандажом.

Ведущая не пояснила причины возникновения нового «аксессуара». Поклонникам остается только догадываться о причинах ее забинтованного лица. Одни считают, что Юлия Барановская решилась на пластическую операцию, другие же предполагают, что у нее разболелся зуб.

