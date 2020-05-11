Xiaomi снизила цены на смартфоны в РФ до 6000 рублей

11.05.2020, 7:09, Разное

Азиатская корпорация Xiaomi запустила вторую по счету акцию распродажи смартфонов и прочей техники на территории России. Аппаратурой бренда можно обзавестись со скидками до 6000 рублей.

Новая акция от компании из Китая Xiaomi будет продолжаться до 17 мая включительно. В рамках мероприятия известный бренд предлагает многочисленным российским потребителям не только скидки, но и специальные бонусы к покупкам. Например, любой желающий может приобрести смартфон Redmi Note 8T, оснащенный 4 Гб и 128 Гб памяти, всего за 13 990 рублей вместо предыдущих 17 990 рублей. Другой мобильный аппарат – Redmi 8 – с 3 Гб и 32 Гб памяти обойдется покупателю в 7 790 рублей хотя прежде он стоил на 2000 рублей дороже. Имеется в продаже и очень дешевый вариант Xiaomi Redmi 7A. Получить его возможно всего лишь за 4 990 рублей вместо прежней суммы в 7 490 рублей.

Самая большая скидка затронула смартфон Xiaomi Mi 9T, который получил от китайских разработчиков 6 Гб и 128 Гб памяти. В этом случае покупателю не придется переплачивать 6000 рублей: потребитель получит девайс, отдав за него 22 990 рублей, а не 28 990 рублей. На 3000 рублей меньше реализует компания гаджет Redmi Note 8 Pro 16 990 рублей вместо 1990 рублей (версия с 6 и 128 Гб). Купив Mi Note 10, пользователь получает подарок в виде смарт-часов Mi Body Composition Scale 2, отдельно реализуемые за 2450 рублей. Светильник Mi Night Light 2 предоставляют в подарок в случае приобретения Redmi Note 9S, но в этом случае надо отдать за аксессуар символическую плату 1 рубль.