Мнение: О шокирующих последствиях «самоизоляции» в Москве

11.05.2020, 6:54, Разное

Наверное, это будет двойной шок. И для тех, кто по-прежнему верят, будто CoVID-19 не страшнее обычного гриппа. И для тех, кто надеются на спасительную силу самозапирания по домам.

Как говорил один незабвенный доктор, люди лгут ©. Не лгут только цифры. Они говорят, кричат, предупреждают, вопиют…

На портале открытых данных правительства Москвы появилась, на первый взгляд, невинная #статистика. Сведения о числе регистраций актов гражданского состояния в столице. Ну, там, браки, разводы, рождения, смерти, перемены имён и фамилий – всё, чем занимаются ЗАГСы.

Так вот – смерти.

Количество смертей, зафиксированных в Москве в апреле, выросло на 20% по сравнению со средним значением для этого месяца за последние десять лет. При этом уровень смертности в апреле 2020 года впервые с 2010 года перешагнул отметку в 11 тыс.

Сухие цифры… Согласно им, в апреле 2020 года было зафиксировано 11 тыс. 846 смертей. С 2010 по 2019 год средний уровень смертности для этого месяца составил 9 тыс. 866. При этом, согласно официальным данным, от коронавируса погибли в Москве только 600 чел. в апреле.

То есть, всё остальное – это избыточная смертность. Связанная, например, с ростом сердечно-сосудистых заболеваний на фоне стресса. С гибелью онкологических больных из-за невозможности получать адекватную терапию в стационарах, перепрофилированных под ковидные больницы. С катастрофической перегрузкой оптимизированной по-собянински столичной медицины…

И, да, реальная сверхсмертность в Москве ещё выше, учитывая, в частности, снижение числа ДТП с летальным исходом.

В общем, наверное, не будет сильным преувеличением сказать, что минимум полторы тысячи москвичей заплатили жизнями за недавнюю оптимизацию здравоохранения в пользу бордюров и плитки. Согласны?