 

Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана Платон впервые вышел на сцену

11.05.2020, 6:53, Разное

На официальной странице Ксении Собчак в социальной сети Instagram появилась публикация, демонстрирующая очередной первый шаг в жизни ее трехлетнего наследника Платона. Сын Максима Виторгана и светской львицы впервые вышел на сцену, выступив перед публикой.
Недавно у Ксении Собчак состоялась вечеринка, на которой присутствовали её знаменитые друзья, в частности речь идёт о семье Дмитрия Маликова и Яны Расковаловой. Гости собрались по случаю празднования Дня Победы и устроили небольшой концерт. Своим талантом присутствующих порадовал композитор, а также его дочь Стефания Маликова, прочитавшая стихотворение под аккомпанемент знаменитого отца. Кроме того, в этот вечер впервые вышел на сцену Платон, сын журналистки. Мальчик сначала проявил стеснение, но звезда помогла ему собраться, подсказав слова, и он, справившись с волнением, поздравил ветеранов, а также исполнил песню “У солдата выходной”.

Примечательно, объявляя его выход, артистка назвала лишь фамилию Максима Виторгана, хотя официально в имени малыша упоминаются оба родителя. Ребёнок имел успех среди собравшихся, а голос его знаменитой матери выдавал её восторг. Известно, Собчак очень любит своего сына, о чём неоднократно говорила. Кроме того, телеведущая признавалась, его появление на свет многое изменило в её жизни, в том числе и в характере, сделав её более эмоциональной и сентиментальной.


В настоящий момент у журналистки один ребёнок, но недавно она намекнула, что её семья может в перспективе стать больше. Звезда отметила, новый дом, в котором она живёт со вторым мужем Константином Богомоловым, имеет ещё одну детскую комнату.



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