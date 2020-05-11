 

Появились сообщения о ракетном ударе Ирана по своему же катеру

11.05.2020, 6:53, Новости дня

В результате инцидента с большим ракетным катером «Кенарак» на учениях ВМС Ирана в Оманском заливе один человек погиб и несколько пострадали, сообщают иранские СМИ.

Учения проходили у берегов иранского города Джаск в провинции Хормозган, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV и IRINN.

Специалисты анализируют масштабы случившегося, передает ТАСС со ссылкой на Fars.

Al Arabiya утверждает, что катер по ошибке был поражен ракетой, выпущенной с иранского фрегата «Ямаран».

При этом журналистка Джойс Карам разместила данные о 40 пропавших без вести моряках, передает РЕН ТВ.

По данным Al Jazeera, десятки военных могли погибнуть.

По одной из версий, корабль мог быть атакован крылатой ракетой C-802 Noor.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / У МВФ появились новые требования к Украине

02.05 / Министр спорта Матыцин: мы готовы содействовать завершению чемпионата России

15.04 / Названа дата обмена пленными между Киевом и Донбассом

05.05 / В РФ решили изучить вакцину от полиомиелита для профилактики коронавируса

29.04 / Кардиологи ждут всплеска заболеваний сердца после пандемии

09.04 / Разведка предупреждала Белый дом об опасности COVID-19 ещё в ноябре

30.04 / ВОЗ дала рекомендации по сближению людей

09.05 / “Защита от авантюристов”. В Грузии назвали причину отзыва своего посла из Украины

14.04 / Москва отказалась просить ЕС о снятии санкций на фоне коронавируса

27.03 / Трамп не планирует отменять съезд Республиканской партии из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска