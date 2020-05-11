Мнение: ЧВК Silivercorp позорит профессионалов

11.05.2020, 6:50, Разное

Ветераны вооруженных сил США о ЧВК Silvercorp

В прошедшие выходные произошла нелепая неудача группы американских наемников и группы бывших венесуэльских солдат, которая пыталась свергнуть режим Николаса Мадуро разыграв фарс в стиле братьев Коэн.

Бесчисленные заголовки издевались над операцией (ее злополучный лидер назвал ее «Гедеон»), в то время как вопросы касались участия администрации Трампа в заговоре.

Тем не менее, ни одно сообщество так безжалостно не потрошило государственный переворот, как американские ветераны. Они критиковали Silvercorp, охранную компанию из Флориды, которая возглавляла вооруженное вторжение, из-за многих, многих ошибок, которые она совершила на пути к тому, чтобы стать известными как вдохновители новой версии «Бухта свиней».

В Instagram несколько аккаунтов, популярных среди ветеранов и имеющих десятки тысяч подписчиков, безжалостно высмеивали трех американцев – экс-«Зеленых беретов» Айрана Берри и Люка Денмана (оба находятся под стражей в Венесуэле) и их главного босса, исполнительного директора Silvercorp Джордана Гудро – оказавшихся в центре истории с ошибочной попыткой смены режима.

В одном видео повторяется запоминающийся гимн ура-сатирической команды «Америка: Всемирная полиция за операцию Гедеон»: «Silvercorp FUCK YEAH! Мы снова приедем трахать вашу мать, черт возьми, да!

Еще одно видео из того же аккаунта с почти десятью тысячами просмотров издевается над абсолютной непрофессионализмом и недосказанностью принятия решений, связанных с Silvercorp, которая объявляет о своем амфибийном нападении на режим Мадуро заблаговременно (в Twitter). «Вы знаете, я просто расскажу людям о своих планах», – говорят губы человека, которому говорят, что он говорит с Post Malone. «Знаете, вторжение ударной силы в Венесуэлу … Это как революция, чувак».

Другой мем показывает Ральфа из Симпсонов с эмблемой Slilvercorp на животе. «Геополитический климат крайне нестабилен среди стран COVID и Five Eyes / G8, игнорирующих наши санкции в отношении стран, с которыми у нас разногласия?» – гласит подпись.

«Не говорите, Америка».

Сообщество спецназа, состоящее из тысяч бывших солдат, участвовавших во многих кампаниях «Войны с террором» с 2001 года, особенно поражено наглой глупостью Сильверкорпа.

«Это парни, которые не смогли закрепиться в высшей лиге, поэтому они пытались создать собственную высшую лигу в ущерб своей собственной безопасности», – сказал один из бывших сотрудников спецопераций, который не мог позволить себе назвать свои имя, потому что он все еще работает на правительство. «Очень часто ребята пытаются играть с большими мальчиками и терпят неудачу. SilverCorp просто довел это до крайности ».

Бывший солдат считает, что эти трое ветеранов были по сути "ролевыми наемниками" играющими в военные игры.

«Если бы они могли сделать дело, делая законное дерьмо, они бы это сделали, и они не стали бы гоняться за чушью и контрактами с шоу из трех человек, – сказал он. – Есть места для людей с реальным опытом, чтобы делать дела, и очевидно, что у Silvercorp не было опыта или навыков, чтобы быть в этих местах. Они были подражателями.

Другой бывший морской пехоты пехотинец и военный подрядчик с опытом работы в Ираке и Афганистане, на условиях анонимности, заявил, что будет говорить откровенно и рассказал Motherboard , что многие Зеленые береты как он знает, уже полностью осудил Гудро и Silvercorp, чьи действия привели к тем видео, которые показывал Мадуро.

«Мои коллеги, которые в настоящее время являются «зелеными беретами», полностью осудили небрежное и тщеславное поведение этой операции, и они не хотят, чтобы эта операция или компания были связаны с престижем и наследием сообщества спецназа армии», – сказал он. ,

«Я имел честь быть в команде с Зелеными Беретами s, и в каждом случае они были неизменно надежными, воплощением того, кем должен быть товарищ по команде, и выступали на высоком профессональном уровне. Я думаю, именно это делает это еще более запутанным и разочаровывающим для ветеранов, которые видят, как это происходит прямо сейчас. Контраст между этой ситуацией и уровнем действия подразделений спецназа армии поразителен, если не сказать больше ».

https://www.vice.com/en_us/article/bv8g4v/vets-are-roasting-the-loser-mercenaries-currently-imprisoned-in-venezuela – цинк

Лишь мгновение ты наверху и стремительно падаешь вниз. С такой историей в портфолио, будущее ЧВК Silvercorp в "высшей лиге", действительно под вопросом.

Очевидно, что ЧВК Silvercorp в США сделают главными стрелочниками вопиющего провала, чтобы выгородить администрации Трампа и ЦРУ.

Если потребуется, в стрелочники добавят еще Гуайдо и правительство Колумбии, которые выступали в роли соучастников. Но главная порция обвинений достанется незадачливым наемникам из Silvercorp, которых теперь представляют как тех, кто опозорил "Зеленых беретов" и "настоящих наемников".

Между тем, суд в Венесуэле арстовал Берри и Денмана по подозрению в терроризме. Также оптом арестованы все их сообшники, котоорые избежали гибели и были пойманы. Оставшихся продолжают искать по горам и джунглям, через которые некоторые пытаются убежать обратно в Колумбию.