 

Юридическая фирма из Нью-Йорка откупилась от Тимошенко миллионами долларов

11.05.2020, 6:48, Новости дня

Адвокатская компания Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom выплатила 11 млн долларов экс-главе правительства Украины Юлии Тимошенко и ее адвокату, сообщили источники.

Как пишет New York Times, в 2018 году Тимошенко обвинила юристов компании в том, что они «обеляли деятельность Януковича» за вознаграждение. Позднее она обратилась в юридическую фирму Reid Collins & Tsai, чтобы оценить шансы засудить Skadden, передает ТАСС.

Skadden, чтобы избежать иска, выплатила Тимошенко и ее адвокату Сергею Власенко «11 млн долларов или больше», пишет издание. Как информирует газета, в декларациях, представленных Тимошенко и ее адвокатом украинским властям, значится, что каждый из них получил в тот период по 5,5 млн долларов, хотя Skadden не упоминается.

В США Skadden пошла на соглашение с американским минюстом в связи с обвинениями в нарушении законодательства об иностранных агентах. Фирма заплатила 4,6 млн долларов.

Напомним, Пола Манафорта, экс-главу предвыборного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа, обвинили в выплате компании Skadden 4 млн долларов за фальсификацию доклада о Тимошенко.

Утверждалось, что Skadden в деле Тимошенко играла «двойную роль», будучи и арбитром, независимо оценивающим возможный ущерб от газовых контрактов, и компанией, которую власти наняли для консультации прокуроров по делу.



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