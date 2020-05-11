 

Кошевой: Если Игорь Валерьевич где-то на стороне пописывает шутки, я об этом не знаю

11.05.2020, 6:20, Новости дня

Актер студии “Квартал 95” Евгений Кошевой в программе “БАЦМАН” главного редактора издания “ГОРДОН” Алеси Бацман опроверг информацию, что бизнесмен Игорь Коломойский был автором скандальной шутки о пожаре в доме экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Кошевой сказал, что номер придумали “пацаны, авторы”.

Журналистка уточнила, не зовут ли случайно “пацанов” Игорем Валерьевичем. 

“Да успокойтесь… Если Игорь Валерьевич где-то на стороне пописывает шутки, я об этом как бы не знаю. Поэтому для меня пока в моем авторском коллективе Игоря Валерьевича нет”, – заверил Кошевой.

Он также отверг предположения, что Коломойский был заказчиком или “идейным вдохновителем” номера о Гонтаревой, и назвал их “бредятиной”. 

“Заказчика тоже нету. У нас никогда такого не было. Мы никогда никому ни под что не писали”, – заявил актер. 

Кошевой утверждает, что у него “даже нет номера телефона Игоря Валерьевича” и он не разговаривал с бизнесменом после скандала, связанного с Гонтаревой. 

“Мне никто не звонил, мне никто не высказывал, не пел дифирамбы. Все, что нужно было мне услышать, я услышал и прочитал. Я понял про людей очень многое в очередной раз. А может быть, и не про людей. Да, есть издержки профессии. Такое тоже случается. Ну что ты сделаешь?” – сказал Кошевой. 

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Гонтарева возглавляла Нацбанк Украины с июня 2014-го по март 2018 года. Сейчас живет в Лондоне. О переезде туда она сообщила в ноябре 2018 года. 17 сентября 2019 года неизвестные сожгли дом Гонтаревой под Киевом. Нацполиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

19 октября 2019 года на телеканале “1+1”, который принадлежит Коломойскому, вышел концерт “Квартала 95” с музыкальным номером о поджоге дома Гонтаревой, который исполнили хор имени Веревки и Кошевой. Они спели: “Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала”. Также звучали слова о том, что “хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича” и “хата згоріла від стида”.

В комментариях под видео в YouTube многие пользователи раскритиковали номер. Гонтарева назвала произошедшее “позором”.

После скандала гендиректор и художественный руководитель хора имени Веревки Зеновий Коринец сказал, что принял неправильное решение, когда согласился участвовать в номере, и извинился перед Гонтаревой. В студии “Квартал 95” заявили, что деятельность коллектива – это острая политическая сатира, чем они занимались и будут заниматься дальше.

Коломойский сказал, что не считает насмешкой номер, посвященный Гонтаревой, так как речь идет не о последнем ее имуществе. “Что, только у нее дом сгорел? А сколько на Донбассе домов сгорело?” – заявил он. 

Гонтарева неоднократно утверждала, что Коломойский ей угрожает. “ПриватБанк”, которым ранее владел бизнесмен вместе с Геннадием Боголюбовым, был национализирован, когда Гонтарева возглавляла НБУ. 

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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