 

“Роскосмос” признал, что на орбите разрушился его агрегат

11.05.2020, 6:20, Новости дня

Корпорация “Роскосмос” признала инцидент на орбите, который произошел со сбрасываемым топливным баком разгонного блока “Фрегат-СБ”.

“На основе анализа измерительной информации автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве подтверждено разрушение сбрасываемого блока баков разгонного блока “Фрегат-СБ”, использованного 18 июля 2011 года при запуске российской астрофизической обсерватории “Спектр-Р”. По имеющимся данным, разрушение произошло 8 мая 2020 года в интервале времени 8.00–9.00 по Москве в акватории Индийского океана”, – говорится в пресс-релизе, который 10 мая опубликован на сайте “Роскосмоса”.

Количество фрагментов, на которые разлетелся бак, и параметры их орбит уточняются, сказано в сообщении.

Первым о взрывном разрушении агрегата сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства военно-воздушных сил США, которая отслеживает искусственные объекты на околоземной орбите. По ее данным, бак раскололся минимум на 65 обломков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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