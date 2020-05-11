Футболисты брестского “Динамо” взяли верх над одноклубниками из Минска

11.05.2020, 6:15, Новости дня

Встречей в Бресте между местным и минским "Динамо" завершилась программа восьмого тура чемпионата Белоруссии по футболу. Хозяева поля сумели добиться непростой победы со счетом 2:1 и теперь отстают от лидера турнира БАТЭ всего на три очка.

Первый гол в этом матче состоялся уже на пятой минуте, когда игрок гостей Карло Бручич срезал мяч в собственные ворота. Еще до перерыва минчане сумели отыграться усилиями Ришара Данило. Однако во втором тайме Денис Лаптев принес хозяевам поля победу.

Брестский клуб набрал 13 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Белоруссии по футболу. Минское "Динамо" с девятью баллами расположилось на 13-м месте.