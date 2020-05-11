 

В хосписе в Красногорске вспыхнул пожар, есть жертвы

11.05.2020, 6:15, Новости дня

Пожарным удалось остановить распространение огня в хосписе в городе Красногорск в Подмосковье. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров.  Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС РФ по региону.

Как уточняется, пожар вспыхнул в пансионате "Второй дом", расположенном по адресу Красногорск, улица Тенистая, дом №4. Пансионат используется как хоспис.

По предварительным данным, на момент вызова спасателей в хосписе находились 29 человек (27 постояльцев и два сотрудника). До прибытия пожарных 11 человек эвакуировались из здания самостоятельно. 18 пациентов – лежачие, они остаются внутри. За медицинской помощью после пожара обратились более 20 человек, сообщает РИА Новости.

При разборе конструкций обнаружены тела семи погибших.



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