11 мая президент России проведет совещание по коронавирусу

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11.05.2020, 6:15, Новости дня

Ситуацию с коронавирусом COVID-19 сегодня обсудят на совещании, которое проведет президент России. Как сообщил пресс-секретарь Владимира Путина, обсудят в том числе вопрос о возможном продлении нерабочих дней.

О поэтапном снятии ограничений речь шла на совещании 6 мая, напоминает телеканал "Россия 24". Глава Роспотребнадзора Анна Попова доложила о рекомендациях, которые подготовило ведомство. Президент отметил: окончательные решения должны приниматься на местах в зависимости от фактической санэпидобстановки и возможных рисков.



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