Энтузиасты снимают собственный фанатский фильм по мотивам игры Cyberpunk 2077

11.05.2020, 5:53, Разное

Как известно, все проекты, разрабатываемые сотрудниками CD Projekt Red окружены повышенным интересом со стороны экспертов и геймеров. Их будущий релиз – Action-RPG Cyberpunk 2077 является одной из самых ожидаемых игр последних лет. Кинематографисты-энтузиасты из T7 Production представили собственный фанатский фильм, основанный на будущей новинке.

К слову, не так давно они опубликовали первый тизер киноленты, добавив подзаголовок Phoenix Program. В глаза сразу же бросается неплохая компьютерная графика, а также довольно интересные декорации, а вот экшн здесь, скорее, напоминает таковой из фильмографии про Джона Уика. Главная роль была отдана Бену Бергману, более известному под псевдонимом Maul Cosplay.

Стоит отметить, что именно T7 Production ответственны за выход короткометражного фильма Darth Maul: Apprentice, посвящённого франшизе «Звездные войны». Представители польской студии CD Projekt Red обратили внимание на данный ролик, предложив поклонникам оценить данную киноленту.