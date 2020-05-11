Мнение: Арест дезертиров
11.05.2020, 5:30, Разное
Еще три дезертира венесуэльской национальной гвардии, которые участвовали в провалившейся попытке переворота.
Хайро Бетелми – лейтанент и сержанты Джонатан Франко и Эван Ринкон.
Также попали на территорию Венесуэлы с территории Колумбии.
А вот еще трое местных пособников, арестованных в штате Ла-Гуайра.
Проверка в прибрежном поселке.
Американские террористы в суде.
Одна из основных улик.
Источник: Colonel Cassad
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет