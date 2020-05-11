 

Мнение: Арест дезертиров

11.05.2020, 5:30, Разное

Еще три дезертира венесуэльской национальной гвардии, которые участвовали в провалившейся попытке переворота.
Хайро Бетелми – лейтанент и сержанты Джонатан Франко и Эван Ринкон.
Также попали на территорию Венесуэлы с территории Колумбии.

А вот еще трое местных пособников, арестованных в штате Ла-Гуайра.


Проверка в прибрежном поселке.

Американские террористы в суде.


Одна из основных улик.

Источник: Colonel Cassad



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