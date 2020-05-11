Мнение: Арест дезертиров

11.05.2020, 5:30, Разное

Еще три дезертира венесуэльской национальной гвардии, которые участвовали в провалившейся попытке переворота.

Хайро Бетелми – лейтанент и сержанты Джонатан Франко и Эван Ринкон.

Также попали на территорию Венесуэлы с территории Колумбии.

А вот еще трое местных пособников, арестованных в штате Ла-Гуайра.



Проверка в прибрежном поселке.

Американские террористы в суде.



Одна из основных улик.