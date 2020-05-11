 

Таксист устроил погоню со стрельбой за мотоциклистом в Стерлитамаке

11.05.2020, 5:30, Новости дня

В Стерлитамаке во дворе жилого дома устроили стрельбу, видеозапись инцидента опубликована в Сети, сообщают СМИ.

На видео один мужчина гонится за другим, слышны выстрелы. Автор видео заявил, что «таксист и мотоциклист играют в догонялки» и высказал предположение, что стреляли «из газового» пистолета, передает ГТРК «Башкортостан».

Местные жители возмутились тем, что стрельбу устроили недалеко от детской площадки. На видео слышны детские голоса.

Очевидцы сообщают, что к месту инцидента выезжали полиция и скорая помощь.



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