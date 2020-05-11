Ouest-France – последний день карантина — страны Европы начинают снимать ограничения

11.05.2020, 5:21, Новости дня

После ослабления эпидемии коронавируса многие европейские страны начинают постепенно выходить из карантина, имеющего катастрофические последствия для экономики, пишет Ouest-France. В то же время из-за отсутствия эффективного лечения и вакцины сохраняется опасность второй волны COVID-19, который продолжает распространяться в США и Латинской Америке.



Reuters

Воскресенье станет последним днём карантина для многих европейских стран, которые, тем не менее, опасаются второй волны пандемии коронавируса, пишет Ouest-France. По официальным сводкам, с начала распространения болезни в конце прошлого года во всём мире заразилось 4 миллионов человек, а более 277 тыс. стали её жертвами.

Как пишет издание, продолжительный спад новых случаев заболевания на протяжении нескольких недель позволяет Италии, Испании и Франции в понедельник начать выход из карантина, который приводит к астрономическим финансовым потерям. Ослабление введённых мер будет постепенным и специфичным для каждой страны: так, во Франции ограничения снимут с тех департаментов, где эпидемиологическая обстановка лучше, а в Испании новая фаза не коснётся крупнейших городов — Мадрида и Барселоны. С понедельника снимут некоторые ограничения в Бельгии, Греции, Чехии, Хорватии, Украине, Албании, Дании и Голландии, а Турция перейдёт к этому этапу уже в воскресенье.

Ouest-France отмечает, что на первом месте в Европе по числу жертв коронавируса (и на втором в мире) остаётся Великобритания, где насчитывается по крайней мере 31 тыс. погибших. В воскресенье премьер-министр Борис Джонсон должен выступить с заявлением, однако ожидаются только лёгкие послабления, например, возобновление работы садовых магазинов. В то же время обсуждается вопрос о введении обязательного двухнедельного карантина для всех въезжающих в Соединённое Королевство, что вызывает беспокойство у аэроперевозчиков, уже пострадавших от пандемии. В субботу Джонсон подчеркнул, что страна не может рисковать возникновением второй волны заболевания и призвал сограждан продолжать свои усилия по борьбе с ним.

Самая тяжёлая ситуация складывается в Соединённых Штатах, где зарегистрировано уже 79 тыс. смертельных случаев и 1,3 миллионов заразившихся. Во время телефонного разговора со своими бывшими сотрудниками экс-президент Барак Обама раскритиковал действия Дональда Трампа и назвал их «абсолютно хаотичным бедствием», передаёт издание со ссылкой на Yahoo News.

В Южной Америке самые высокие показатели заболеваемости у Бразилии: она преодолела порог в 10 тыс. погибших от нового вируса. Сейчас в стране, по данным Минздрава, зарегистрировано 155 939 случаев заражения — научное сообщество полагает, что в реальности эти цифры в 15-20 раз выше. Такими темпами к июню государство может стать новым эпицентром пандемии, считает Ouest-France.