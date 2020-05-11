Нурмагомедов поддержал проигравшего бой Фергюсона

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11.05.2020, 5:08, Новости дня

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поддержал Тони Фергюсона, который потерпел поражение в бою с Джастином Гейджи.

Гейджи одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде, передает ТАСС.

Нурмагомедов сообщил Фергюсону: «Что бы ни случилось, это в прошлом». Он призвал американца держать «голову выше». Российский боец выразил надежду, что с Фергюсоном и его семьей «все будет хорошо». Нурмагомедов уверен, что сын Фергюсона, «когда вырастет», будет гордиться отцом.

Американец Фергюсон должен был встретиться с Нурмагомедовым, но этот бой не состоялся из-за ситуации с коронавирусом.

Еще в апреле США вышли на первое место в мире по числу смертей от коронавируса.

Напомним, Нурмагомедов еще в конце марта вернулся в Россию вместе с командой в связи с ситуацией вокруг коронавируса.



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