 

В Москве арестовали бизнесмена по подозрению в причастности к убийству криминального авторитета Япончика

11.05.2020, 5:05, Новости дня

Басманный суд Москвы арестовал бизнесмена Джамбула Джанашию, подозреваемого в причастности к убийству одного из наиболее влиятельных в постсоветские времена “воров в законе” Вячеслава Иванькова (Япончика), совершенному в 2009 году. Об этом 7 мая сообщила российская газета “Коммерсантъ”.

Джанашии инкриминируют соучастие в убийстве и незаконный оборот оружия. По данным Следственного комитета РФ, подозреваемый был “активным соучастником” убийства Япончика, однако, отмечает “Коммерсантъ”, его роль в совершении преступления СК не раскрывает.

Покушение на Иванькова было совершено в июле 2009 года – его обстреляли из снайперской винтовки на выходе из московского ресторана “Тайский слон”. Получив тяжелое ранение в живот, Япончик скончался 2,5 месяца спустя, 9 октября 2009-го.

“Коммерсантъ” отмечает, что долгое время подозреваемых в деле не было. Лишь в феврале 2020 года был арестован уроженец Абхазии Муртази Шадания: по версии следствия, он купил и привез в Москву снайперскую винтовку Драгунова, из которой ранили Япончика. В том же месяце был арестован Каха Газзаев, который, предположительно, передал винтовку стрелку. Следствие считает организатором покушения другого “вора в законе” Илью Симонию по прозвищу Махо. Он скрывается за пределами России.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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