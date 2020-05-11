Инвестиции “Автострады” в строительство дорог Житомирской области составили более 185 млн грн с начала 2020 года

11.05.2020, 5:05, Новости дня

Группа компаний “Автострада”, специализирующаяся на строительстве и ремонте дорог, с начала 2020 года уже проинвестировала в предприятия Житомирской области около $7 млн и в случае победы в публичных закупках в рамках “Большого строительства” президента готова в ближайшее время построить в регионе дороги европейского качества. Об этом говорится в публикации “РБК-Украина” “Большая стройка: как “Автострада” развивает в регионах дорожную инфраструктуру”.

Как отмечают в компании, которая была создана совместно с немецкими специалистами, ее материально-техническая база включает 13 комплексов и восемь собственных асфальтобетонных заводов, что позволяет обеспечивать бесперебойную подачу высококачественных асфальтобетонных смесей и самостоятельно выполнять все этапы дорожно-строительных работ нужного качества.

Кроме того, недавно компания ввела в эксплуатацию еще один асфальтобетонный завод в Житомирской области, производственная мощность которого составляет 200 т/ч. Отмечается, что завод построен на базе Беховского гранитного карьера, который владелец компании Максим Шкиль запустил в 2006 году. Как рассказывают в “Автостраде”, рабочий процесс на заводе организован таким образом, чтобы свести к минимуму негативное влияние на окружающую среду и отфильтровать воздух от пыли и газа на 99,8%.

По словам Шкиля, “Большое строительство”, в котором участвует его компания, поможет реализовать три важные задачи: поддержать людей работой, улучшить качество дорог в Украине и подтолкнуть развитие экономики, ведь вложения в инфраструктуру имеют весомый мультипликативный эффект, поэтому ответственный бизнес готов инвестировать в подобные проекты.

Бизнесмен также отмечает, что работы на подобных объектах должны осуществляться со строгим соблюдением всех технологических требований и контролироваться на каждом этапе, поэтому гарантийный срок надежной эксплуатации дорог от “Автострады” – пять лет. В то же время, по его мнению, бизнес должен ответственно относиться к новым мировым вызовам и в первую очередь думать о безопасности персонала и соблюдении всех санитарно-гигиенических норм, чтобы исключить распространение коронавируса.

Следовательно, добавляют в группе компаний, в случае победы “Автострады” в публичных закупках в Житомирской области уже в ближайшее время будут построены дороги европейского качества.

Помимо участия в публичных закупках в Житомирской области, “Автострада” представлена еще в семи областях Украины, где уже выполняет строительные работы в рамках проекта транснационального транспортного коридора Go Highway и “Большого строительства”.

“Большое строительство” – совместный проект президента и правительства Украины, цель которого – построить необходимые объекты инфраструктуры по всей Украине. Проект будет воплощаться на бюджетные средства, средства Государственного фонда регионального развития, а также на средства из местных бюджетов.

Группа компаний “Автострада” – предприятия дорожно-строительной отрасли, осуществляющие капитальный ремонт и строительство дорог различных категорий и любой сложности. Компания имеет сертификат на соответствие международному стандарту ISO 9001, что подтверждает высокий уровень сервиса и организованности внутренних бизнес-процессов. Также является ассоциированным членом AECU и крупнейшей международной организации в сфере строительного консультирования FIDIC.