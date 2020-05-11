В польском селе, где 10 лет подряд рождались только девочки, на свет появился мальчик. Власти пообещали премию родителям

11.05.2020, 5:05, Новости дня

Вечером 2 мая в польском поселке Мейсце-Оджаньске, который находится возле границы с Чехией, родился мальчик, которого назвали Бартек. Рядовое событие для любого населенного пункта стало настоящим праздником в этом селении, где в течение 10 лет рождались исключительно девочки.

Население Мейсце-Оджаньске составляет чуть более 300 человек. За десятилетие в поселке появились на свет 13 младенцев женского пола и ни одного – мужского.

Глава гмины Раймунд Фришко объявил на Radio Kielce, что, когда условия карантина позволят, он навестит малыша, для которого земляки готовят подарки.

TVN24 напоминает, что о необычном феномене писали ведущие СМИ мира. Из-за преобладания женского населения в местную добровольную пожарную команду стали набирать девушек.

За месяц до рождения Бартека в одной из семей родился третий ребенок – третья девочка. Ее отец сказал, что “продолжит попытки”, сообщил телеканалу глава пожарной команды Томаш Голаш.

Профессор демографии из Варшавы Ирена Котовска сказала газете Wiadomości, что рациональных объяснений этому феномену нет. Естественная пропорция такова: на 500 девочек должно рождаться 507 мальчиков. Профессор предположила, что причины надо искать в этническом составе жителей Мейсце-Оджаньске и в условиях окружающей среды.