 

После пожара в хосписе в Красногорске шесть человек находятся в реанимации

11.05.2020, 4:55, Новости дня

Шесть человек, пострадавших в результате пожара в хосписе для престарелых в Красногорске, сейчас находятся в реанимации, трое – в отделении терапии. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы администрации округа.

Ранее власти сообщили, что ЧП произошло в здании, зарегистрированном как частный дом. По данным разных источников, в момент возгорания в хосписе находились от 29 до 37 человек. В результате инцидента погибли 10 человек – они отравились продуктами горения.

Сообщение о пожаре поступило на пульт в 23:59. Первые подразделения пожарных прибыли на место ЧП через 12 минут. Открытое горение было ликвидировано в 00:32, пожар полностью потушили в 1:09. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров, передает ТАСС. По предварительной информации, причиной пожара стал неисправный водонагреватель в душевой хосписа, расположенной на втором этаже здания.



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