С 12 мая в московском метро вновь откроют 48 вестибюлей
11.05.2020, 4:55, Новости дня
С 12 мая в Москве откроют 48 вестибюлей метро, сообщили в столичном департаменте транспорта. В первую очередь это коснется станций, где пассажиропоток в среднем превышает 1,5 тысячи человек в сутки.
Из-за низкой нагрузки сейчас закрыты 78 вестибюлей, напоминает телеканал "Россия 24". Вход и выход возможен через соседние холлы, сами станции при этом продолжают работать.
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