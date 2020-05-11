 

С 12 мая в московском метро вновь откроют 48 вестибюлей

11.05.2020, 4:55, Новости дня

С 12 мая в Москве откроют 48 вестибюлей метро, сообщили в столичном департаменте транспорта. В первую очередь это коснется станций, где пассажиропоток в среднем превышает 1,5 тысячи человек в сутки.

Из-за низкой нагрузки сейчас закрыты 78 вестибюлей, напоминает телеканал "Россия 24". Вход и выход возможен через соседние холлы, сами станции при этом продолжают работать.



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