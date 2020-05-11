Представитель СМИ: в Оманском заливе иранский фрегат обстрелял дружественное судно

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11.05.2020, 4:55, Новости дня

Махди Бахтиари — директор политического отдела иранского информационного агентства "Тасним" — сообщил в своем Twitter, что во время учений в Оманском заливе иранский фрегат Jamaran по ошибке обстрелял дружественное судно.

Фрегат ВМС Ирана выпустил одну противокорабельную ракету во вспомогательное судно Konarak. Обстрелянный корабль затонул, погибли три человека, в том числе капитан. Десятки человек пострадали, сообщает журналист Бахтиари.

🔴اطلاعات بيشتر (غيررسمي)
كل سرنشينان شناور #كنارك درحدود ٤٠ نفر بوده. (اعداد متفاوت است و ٣٠ نفر هم گفته شده)
تعدادشهدا تاكنون حدود ٢٠ نفر هستند و برخي هم زنده مانده اند.
از جمله شهدا، فرمانده ناو كنارك هست. https://t.co/zH2wMFxAuX

— Mahdi Bakhtiari (@Mahdiibakhtiari) May 10, 2020

Иранские военные информацию об инциденте не подтвердили, передает РИА Новости.

Jamaran — один из самых современных боевых кораблей во флоте Ирана. Он оснащен противокорабельными ракетами производства КНР, а также торпедами и несколькими орудиями. Экипаж фрегата — 140 человек.



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