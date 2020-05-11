Украина ослабила ограничения из-за коронавируса

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11.05.2020, 4:48, Новости дня

На Украине ослаблены ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, сообщают информационные агентства.

С понедельника отменяют запрет на прогулки в парках, скверах, зонах отдыха и прибрежных зонах, разрешается посещать уличные детские и спортивные площадки, передает РИА «Новости».

Заведениям общественного питания можно работать «на вынос», открыты летние площадки и кафе. Открываются магазины непродовольственных товаров, включая находящиеся в ТЦ, музеи, салоны красоты, парикмахерские. Могут возвращаться к работе адвокаты, нотариусы, аудиторы, психологи.

По-прежнему нужно соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м, масочный режим, регулярную дезинфекцию помещений.

Он отметил, что набор карантинных ослаблений, которые предлагает правительство, намного шире даже того, которого хотели люди. «Я думаю, что как минимум половина страны созрела к существенному смягчению карантинных мероприятий. Но есть точки, где смягчат пока нельзя», – добавил Бортник.

Украинцы еще до официального ослабления карантина начали массово пренебрегать ограничительными мерами. При этом больше всего люди возмущаются запретом на пользование общественного транспорта и закрытыми детскими садами.



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