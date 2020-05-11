 

Еврокомиссия пригрозила Германии санкциями из-за решения суда по ЕЦБ

11.05.2020, 4:36, Разное

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пояснила в воскресенье, что Брюссель может запустить санкционную процедуру против Германии, потому что конституционный суд ФРГ нарушил правило примата законодательства ЕС над национальным.

Конфликт, угрожающий основам единой европейской валюты евро, разгорелся в связи с тем, что Федеральный конституционный суд в Карлсруэ 5 мая объявил о том, что скупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центральным банком (ЕЦБ) являются нарушением германского законодательства. ЕЦБ действует в рамках объявленной ЕС программы общей борьбы ЕС с последствиями кризиса коронавируса.

Европейская комиссия, сказала фон дер Ляйен, придерживается трех основных принципов: денежно-кредитная политика Союза является вопросом исключительной компетенции ЕС; законодательство ЕС имеет приоритет над национальным законодательством; постановления Европейского Суда в Люксембурге обязательны для всех национальных судов. Европейский Суд в Люксембурге — на стороне Еврокомиссии.

«Мы принимаем к сведению четкое заявление Европейского Суда от 8 мая, — заявила глава испольнительной коллегии ЕС. — Последнее слово в законодательстве ЕС всегда говорят в Люксембурге. Нигде более».

«Сейчас мы детально анализируем решение Конституционного суда Германии. И мы рассмотрим возможные последующие шаги, которые могут включать в себя вариант санкционной процедуры», — сказала фон дел Ляйен.

«Европейский Союз — это сообщество ценностей и закона, которые должны всегда соблюдаться и защищаться. Это то, что держит нас вместе», — заявила она.

Александр Минеев
Соб. корр. в Брюсселе

Источник: Новая газета



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