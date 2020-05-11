 

Мнение: О неизменной линии партии и правительства

11.05.2020, 4:20, Разное

Нынешняя эпидемия с безжалостной остротой ставит вопрос о приоритетах государства. Кому помогать здесь и сейчас – обедневшему населению или узкому кругу влиятельных лиц? Кого поддерживать – малый #бизнес или системообразующий, то есть окологосударственный? Какие расходы считать приоритетными в дальнейшем?

С последним пунктом нынешняя российская #власть, похоже, определилась на все 100%. Чего даже и не скрывает.

Если вы полагаете, что в ближайшем и среднесрочном будущем главными станут расходы социальные, на поддержку бедных россиян, или медицинские, чтобы не переделывать в пожарном порядке торговые центры под полевые госпитали, или образовательные, на латание прорех и огрехов хотя бы в школьной сфере, то…

…вы ошибаетесь!

Главным для власти остаётся финансирование геополитических амбиций, а также военных забав.

#Россия при любых обстоятельствах реализует планы по укреплению всех видов и родов войск. Об этом сообщил президент страны Владимир #Путин, поздравляя выпускников военных вузов и академий Минобороны с Днём Победы и завершением учебы. По его словам, российскую армию планируется оснастить передовым оружием и техникой. «В том числе стратегическими, не имеющими до сих пор аналогов в мире высокоточными и гиперзвуковыми системами, беспилотными и автоматизированными ударными комплексами», — подчеркнул глава государства.

В общем, никакая инфекция, ни одна эпидемия не вернёт наш бронепоезд на запасный путь. И оскудевший #бюджет продолжит, надрываясь и секвестируя все прочие расходы, финансировать разработку разного гипер-, супер- и пупероружия.

А зачем, спрашивается?

К какой войне мы продолжаем готовиться так, что за ценой не постоим?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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