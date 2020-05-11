Из Анголы и Судана украинцев эвакуирует самолет из Беларуси

11.05.2020, 3:50, Новости дня

Из Анголы и Судана граждан Украины эвакуируют на самолете белорусской авиакомпании “Белавиа”. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании по маркетингу и внешнеэкономической деятельности Игорь Чергинец, информирует 10 мая БЕЛТА.

По его словам, чартерным рейсом доставят около 60 человек.

“Из них 41 белорус, шесть украинцев и девять россиян. Люди в этих странах были в основном по работе, в служебных командировках”, – объяснил Чергинец.

9 мая самолет вылетел из ангольского города Луанда в Хартум в Судане, в Минск борт прибудет 10 мая.

В марте ряд стран, в том числе Украина, ограничили авиасообщение из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 10 мая, общее количество инфицированных в мире превысило 4,04 млн, из них более 1,38 млн вылечились, а 279,6 тыс. умерли.

В Анголе, по официальным данным, от коронавируса умерли два человека, в Судане – 64.

В Украине на утро 10 мая инфицировано 15 232 человека, умер 391 человек, вылечилось 3060.