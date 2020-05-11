 

Сенцов о годовщине своего ареста: Думаю о тех наших, кто до сих пор находится в плену у врага

11.05.2020, 3:50, Новости дня

Бывший политзаключенный, украинский режиссер из Крыма Олег Сенцов заявил 10 мая в Facebook, что этот день шесть лет назад изменил его жизнь.

“10 мая. День, который изменил мою жизнь шесть лет назад. День ареста и пыток. Я ни о чем не жалею и ничего не хотел бы изменить в своем прошлом, но прожить ее еще раз мне бы не хотелось. У каждого свой путь и свой выбор. Я свой сделал еще на Майдане и, если было бы нужно, повторил то же, ни от чего не отрекшись. Но сегодня я думаю не об этом, а о тех наших, кто до сих пор находится в плену у врага. Кто до сих пор ждет своего освобождения. Кто надеется на нас и наше отечество”, – написал он.

10 травня. День, який змінив моє життя шість років тому. День арешта і катувань. Я ні про що не жалію і нічого не хотів…

Posted by Oleg Sentsov on Laupäev, 9. mai 2020

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Режиссер своей вины не признал.

Вернулся Сенцов в Украину из колонии в РФ 7 сентября 2019 года вместе с еще 34 узниками Кремля, которых отпустили в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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