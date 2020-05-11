Давиденко о карантине в Украине: Люди не понимают, какой логикой руководствуется государство в принятии своих решений

11.05.2020, 3:50, Новости дня

В ситуации с введением карантина из-за коронавируса украинцы не понимают власть. Такое мнение украинский бизнесмен Алексей Давиденко выразил “Обозревателю” в интервью, которое было опубликовано 10 мая.

“Да, во власти правильно говорят, что невозможно все было предусмотреть, страна зашла в карантин первый раз, но надо было очень быстро реагировать на несправедливость, точечно. Здесь увидели несправедливость – исправили; там увидели – исправили. Где-то запретили тем, кто работал, где-то, наоборот, разрешили тем, с кем перегнули палку. Тогда бы эта ситуация выглядела более естественно. А когда почти 40 дней власть не реагирует на эти мелкие перекосы, то они в итоге превратились в огромный ком проблем… [Люди] не понимают, какой логикой руководствуется государство в принятии своих решений”, – сказал он.

Бизнесмен отметил, что выход из карантина власть Украины также не объяснила.

“Мы зашли в жесточайший карантин, когда у нас было две смерти и несколько заболевших, а сегодня у нас десятки смертельных случаев в день, сотни случаев выявлений, а мы начинаем из карантина медленно выходить. Опять возникает вопрос: а где логика этого процесса? Почему мы заходили в жесткий карантин, когда еще ничего не было, а выходим из карантина, когда все есть?” – задает вопрос Давиденко.

Он считает, что “вся эта карантинная история первый раз за время годичного правления этого президента и этой власти показала очень низкую компетентность людей, принимающих решения”.

Карантин в Украине, введенный в связи с распространением коронавируса, действует с 12 марта. С 11 мая Кабмин смягчил карантинные меры, однако карантин был продлен до 22 мая.

В Украине на утро 10 мая инфицировано 15 232 человека, умер 391 человек, вылечилось 3060.