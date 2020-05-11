Мнение: Пока Юмашева путешествует («как нельзя?!»), ее квартиру в Москве обнесли

11.05.2020, 3:45, Разное

В этой новости прекрасно все. «Пока бывшая жена Дерипаски Полина Юмашева-Дерипаска была за границей, ее квартиру обокрали». То есть – поясняю. Она уехала во время пандемии за границу. Вывозить или привозить ее домой не надо. В МИД она не обращается. Зачем? У нее много денег. Вы думали, что границы закрыты, и частные рейсы отменили? Да фиг бы. Откровенничают даже «звезды». Улететь на отдых можно. Во «Внуково-3» перестали летать самолеты. Но частные компании на керосин зарабатывают. Стартуют чуть ли не с кукурузных полей в России – в общем, за них можно не волноваться. До взлетной полосы к трапу довозит лимузин. У этих частников всё, конечно, хуже, чем было, но не столь плохо, как в авиаотрасли в России. Она улетела. И прилетит, когда ей будет надо.

Полина Юмашева – очень богатая женщина, сама предприниматель. Развелась с олигархом, когда стало известно, что он стал иметь «рыбок» и прочих экскортниц на яхтах в извращенной форме – и эту информацию засветили всякие Алексы-сутенеры. Кстати, Дерипаска оказался мужиком неплохим – очень много помогает во время эпидемии в качестве благотворительности, хотя его потери колоссальны. Но он хороший мужик, и правда. Ну а что любит девочек – бывает.

И вот, пока Полина была за границей, в Москве обнесли квартирку. Воры, видимо, следят, куда уезжают богатые люди, и что делает их прислуга.

Неизвестные подготовились – проникли в её квартиру через балкон, выломали сейф, что было не просто и долго, и скрылись тем же путем с ее драгоценностями.

Кражу обнаружила помощница бизнесвумен и вызвала полицию. Сумма ущерба устанавливается. Но, как уже известно, счет идет на миллионы. Не рублей, само собой.

Полина Юмашева – еще и падчерица дочери Бориса Николаевич Ельцина. То есть из неприкасаемой семьи. Поясню. Это означает, что воров точно поймают. Даже если они были в медицинских масках. И накажут так, что воровать они, скорее всего, больше не будут никогда – без рук плохо воровать, но мы же не в арабском мире, так что либо уедут на пожизненное, по совокупности страшных статей, которые им пришьют. Либо вообще безвестно сгинут в лагере, уйдя по самой простой статье.

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